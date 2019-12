Borderlands 3: nuovo codice per una Chiave d'Oro gratis giusto in tempo per Natale

A pochissimi giorni dal Natale Gearbox Software ha sfornato un nuovissimo codice SHiFT che consente ai giocatori di Borderlands 3 di aggiungere al proprio profilo un'altra Chiave d'Oro, così da ottenere altro prezioso bottino sulla Sanctuary III.

Ecco di seguito il codice, da inserire sul sito ufficiale:

WJCBB-WRXS9-R35ZW-HT5TJ-9HJ59

Il team di sviluppo non ha fornito una data di scadenza per questo codice, ciò significa con tutta probabilità che sarà valido per un bel po' di tempo e non dovrete preoccuparvi di riscattarlo il prima possibile. Va precisato al solito che è possibile inserire questa sequenza di numeri e lettere più volte sul sito ufficiale, così da sbloccare la chiave su tutte le piattaforme associate al vostro account di Borderlands 3 (Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e PC). Una volta riscattato il codice, dovrete aprire il menu social e accedere alla posta per aggiungere correttamente la Chiave d'Oro al vostro inventario.

Vi ricordiamo che in questi giorni sono tantissimi i regali che si possono ottenere in maniera completamente gratuita all'interno del looter shooter. Solo qualche ora fa abbiamo infatti pubblicato tutti i dettagli sulla promozione Twitch Prime di Borderlands 3, utile ad ottenere Chiavi d'Oro e un ciondolo per le armi. Per i prossimi giorni saranno inoltre validi alcuni codici che servono a sbloccare Chiavi d'Oro e alcune skin a tema natalizio in Borderlands 3.