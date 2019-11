Borderlands 3: ecco un nuovo codice per ottenere 3 Chiavi d'Oro gratis

Per celebrare il lancio delle numerose novità di Borderlands 3, tra le quali troviamo un nuovo raid e l'aggiornamento che introduce un livello di difficoltà aggiuntivo chiamato Mayhem 4, Gearbox Software ha pubblicato un codice SHiFT grazie al quale si possono aggiungere al proprio profilo ben tre Chiavi d'Oro.

Prima di procedere al riscatto del codice, vi invitiamo al solito ad assicurarvi di aver collegato il vostro profilo di Borderlands 3 a quello delle varie piattaforme (PlayStation Network, Xbox Live, Epic Games Store) sul sito ufficiale. Una volta in cui tutti gli account sono stati correttamente collegati, potete recarvi nella pagina adibita al riscatto codici ed inserire la seguente serie di numeri e lettere:

5BC3B-9FFHZ-6TKHK-ZTKJT-ZWR9B

Il codice sarà valido solo ed esclusivamente nel corso del weekend e non potrà essere riscattato oltre il prossimo 25 novembre 2019. Nel caso in cui foste in possesso del looter shooter su più di una piattaforma, sappiate che potrete inserire il codice più volte ed associarlo a ciascuno dei profili collegati. Una volta in gioco, dovrete aggiungere manualmente le Chiavi d'Oro al vostro profilo visitando la sezione Posta, per poi utilizzare gli oggetti per aprire il grosso forziere situato sulla Sanctuary III.