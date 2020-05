Borderlands 3: nuovo codice per ottenere gratis 3 Chiavi d'Oro

Avete già iniziato a preparare il vostro arsenale in vista dell'arrivo di Taglia di Sangue: Per un Pugno di Redenzione, la nuova espansione a tema western di Borderlands 3, e avete bisogno di qualche nuova leggendaria? Nessun problema, poiché Gearbox ha appena sfornato un nuovo codice SHiFT.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CJ5T3-X3JBB-SJWZC-HJ5T3-SXTK6

Al momento non è stata fornita una data di scadenza per questo codice SHiFT ed è probabile che, come accaduto anche in altri casi, questo resti valido per un periodo di tempo indeterminato. In ogni caso vi suggeriamo di attivare il codice il prima possibile, dal momento che talvolta i codici hanno una durata brevissima nonostante la mancanza di informazioni specifiche da parte di Gearbox. Il funzionamento di questo codice è il medesimo di tutti quelli già pubblicati e, di conseguenza, vi invitiamo a collegare tutti i vostri account al profilo SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) e e ad utilizzare più volte il codice per ottenere la ricompensa su ogni singola piattaforma associata.

Oltre a ricordarvi che per i prossimi giorni resterà attivo un altro codice SHiFT di Borderlands 3, non dimenticate che è disponibile ancora per poco il bundle Twitch Prime di Borderlands 3.