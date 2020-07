Borderlands 3: ecco il nuovo Codice SHiFT con 3 Chiavi d'Oro gratis

Avete bisogno di rinnovare il vostro arsenale in Borderlands 3? Allora non perdetevi il nuovo Codice SHiFT appena pubblicato da Gearbox Software ed utile ad aggiungere ben tre Chiavi d'Oro al vostro account.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WHCJB-XF9C9-KFWXS-XJT3T-3RTKR

Come tutti i codici distribuiti di recente, anche questo ha una durata piuttosto breve e dovrà essere riscattato entro e non oltre il prossimo 6 luglio 2020, ovvero lunedì. Al solito vi consigliamo non solo di attivare il codice il prima possibile, ma anche di inserirlo sul sito più volte per aggiungere le Chiavi d'Oro ad ognuna delle piattaforme collegate al vostro account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Una volta aggiunte le chiavi al gioco, dovete riscattarle manualmente dal menu Social, nell'elenco della posta ricevuta, così da recarvi alla Sanctuary III ed aprire il grosso forziere.

