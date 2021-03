Borderlands 3: con il nuovo Codice SHiFT arrivano altre Chiavi d'Oro gratis

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un nuovo Codice SHiFT di Borderlands 3 che, per la gioia di tutti i fan dello sparatutto in prima persona, permette di ottenere senza alcun costo aggiuntivo ben tre Chiavi d'Oro da utilizzare nell'hub di gioco.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter o all'interno del gioco, nel menu SHiFT:

KSCJJ-CZ6R9-5R5FH-RBB3T-5SKKB

Proprio come già visto con i codici apparsi di recente sui canali social ufficiali di Gearbox Software, anche questo resterà attivo solo per un periodo di tempo limitato: gli utenti avranno infatti la possibilità di riscattare il codice entro e non oltre le ore 17:00 italiane di domenica 28 marzo 2021, dopodiché non vi sarà più alcun modo per riscattarlo. Se al vostro profilo SHiFT sono state associate diverse piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), vi ricordiamo al solito che esiste la possibilità di aggiungere le Chiavi d'Oro gratuite ad ognuno degli account collegati semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa tra quelle elencate.

Per chi non lo sapesse, il semplice riscatto del codice non basta ad ottenere le Chiavi d'Oro, le quali vanno manualmente aggiunte all'inventario del vostro Cacciatore della Cripta. Per far ciò occorre avviare il gioco, visitare la sezione dedicata alla casella di posta virtuale e scorrere fino a trovare le Chiavi d'Oro: a questo punto confermate l'aggiunta delle chiavi al vostro zaino con la pressione dell'apposito tasto. Una volta riscattati gli oggetti, potrete utilizzarli per aprire il grande forziere sulla Sanctuary III e trovare al suo interno del prezioso bottino.

Vi ricordiamo che la Director's Cut di Borderlands 3 è stata posticipata ad aprile per la tempesta in Texas.