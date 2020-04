Borderlands 3: nuovo codice SHiFT, gratis ben 10 Chiavi d'Oro

State provando ad affrontare le sfide dell'evento Vendetta dei Cartelli in Borderlands 3 e avete il bisogno disperato di un po' di bottino leggendario per sbloccare tutte le ricompense estetiche? Nessun problema, con il nuovo codice SHiFT potete aggiungere ben 10 Chiavi d'Oro al vostro inventario.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

5JCTJ-FZSHK-R9R6Z-5RBTB-KKJZT

Anche in questo caso si tratta di un codice la cui validità è limitata nel tempo e se volete goderne dei benefici dovete riscattarlo entro e non oltre il prossimo 1 maggio 2020. Vi ricordiamo come sempre che se disponete di un copia del titolo su più piattaforme, rigorosamente collegate allo stesso account SHiFT, è possibile riscattare più volte il codice ed associarlo ad ogni singolo profilo collegato (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Non dimenticate poi di recarvi nel menu social del gioco, visitare la sezione posta e aggiungere manualmente le chiavi al vostro inventario, così da poter subito correre al forziere sulla Sanctuary III ed aprirlo altre dieci volte.

Nel caso in cui doveste avere bisogno di qualche arma extra, non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiungere al vostro arsenale lo shotgun leggendario Conference Call di Borderlands 3, anch'esso gratuito tramite codice SHiFT.