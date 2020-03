Borderlands 3: ecco il nuovo codice SHiFT, gratis ben 5 Chiavi d'Oro su PC e console

Avete acquistato da poco Borderlands 3 e avete bisogno di qualche Chiave d'Oro extra, magari per iniziare la nuova espansione Guns, Love and Tentacles? Allora non perdetevi questo nuovo codice SHiFT valido solo per pochi giorni.

Ecco di seguito il codice da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CTWJB-H5HSW-R96RS-5R3BB-H33K5

A differenza dell'ultimo Codice SHiFT che vi abbiamo proposto, questo resterà attivo fino al prossimo 9 aprile 2020 ed è quindi bene sbrigarsi ad attivarlo prima che sia troppo tardi. Come per tutti gli altri codici per le Chiavi d'Oro, vi ricordiamo che la serie di numeri e lettere può essere riscattata sul vostro account tante volte quante sono le piattaforme associate, così da aggiungere le chiavi ad ogni profilo (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia).

Se avete bisogno di altre Chiavi d'Oro potete ancora usufruire dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, la quale include tre Chiavi d'Oro e una skin per la personalizzazione dei colori del vostro dispositivo ECHO.

Sulle nostre pagine trovate anche una guida su come abilitare il crossplay tra Steam ed Epic Games Store per Borderlands 3.