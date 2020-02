Borderlands 3: nuovo codice SHiFT per ottenere gratis ben 10 Chiavi d'Oro

Il programma Insider della Cripta sta per chiudere definitivamente e, per premiare tutti gli utenti che hanno supportato Borderlands 3 negli ultimi mesi, Gearbox Software ha deciso di premiarli tutti con un codice SHiFT che aggiunge ben 10 Chiavi d'Oro al vostro inventario.

Come tutti gli altri codici che vi abbiamo proposto su queste pagine, vi basterà visitare il sito ufficiale per riscattarlo e godervi le ricompense leggendarie che si possono ottenere aprendo il grosso forziere sulla Sanctuary III. Prima di procedere al riscatto del codice, assicuratevi al solito di aver associato al vostro profilo SHiFT gli account PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia.

Ecco di seguito il codice:

C3C3B-BB9SS-FTKHK-ZTWTB-99CRX

Ovviamente anche questo codice potrà essere utilizzato più volte sullo stesso profilo, così da essere associato a ciascuna delle piattaforme in vostro possesso. Il codice in questione sarà valido solo fino al prossimo 3 marzo 2020, dopodiché non sarà più possibile utilizzarlo.

Nel caso in cui doveste avere bisogno di altre Chiavi d'Oro, vi ricordiamo che è ancora possibile aderire all'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, gratuita per tutti gli abbonati al servizio.