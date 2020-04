Borderlands 3: nuovo codice SHiFT per ottenere gratis 3 Chiavi d'Oro

Volete ancor più oggetti leggendari nonostante i mini-eventi di questi giorni in Borderlands 3 permettano di ottenerne in grosse quantità? Allora sbloccate subito altre tre Chiavi d'Oro con il nuovo codice SHiFT.

Ecco di seguito il codice da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WBKTT-XXHSW-XHRXZ-KRJTJ-RKWSH

Sembra che anche questo codice SHiFT non abbia una data di scadenza e che quindi sia possibile utilizzarlo in qualsiasi momento sul sito ufficiale del gioco senza avere particolare fretta. Al solito vi invitiamo ad utilizzare molteplici volte il codice se possedete più versioni del gioco, così da sbloccare le chiavi su tutte le piattaforme collegate all'account (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Per ottenere poi le chiavi in gioco sarà necessario visitare il menu social, entrare nella posta e aggiungere manualmente ogni singolo oggetto al proprio zaino.

Se avete bisogno di altre Chiavi d'Oro potete ancora usufruire dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, che oltre ad una manciata di chiavi include anche un utile fucile a pompa leggendario. Avete inoltre solo pochi giorni per riscattare un Codice SHiFT da 10 Chiavi d'Oro per Borderlands 3, il quale resterà attivo fino al prossimo 10 aprile 2020.