Borderlands 3: nuovo codice SHiFT per ricevere tre Chiavi d'Oro gratis

State giocando alla versione PS5 o Xbox Series X di Borderlands 3 e siete a corto di armi leggendarie? Allora dovreste dare un'occhiata all'ultimo codice SHiFT che Gearbox ha pubblicato sui social e grazie al quale potreste dare una svecchiata al vostro arsenale.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter o, in alternativa, direttamente in gioco nell'apposita voce del menu principale:

5953J-CRFXS-KFCRZ-6TJB3-3J3ZR

Come tutti i codici pubblicati dal team di sviluppo, anche questo resterà valido solo per un periodo di tempo limitato: avrete infatti l'opportunità di riscattarlo fino alle ore 17:00 italiane del prossimo mercoledì 3 marzo 2021, dopodiché diverrà inutilizzabile e riceverete un errore ogni volta che proverete ad utilizzarlo sul sito o in game. Se sul vostro account SHiFT sono state associate più piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), sappiate che è possibile riscattare il codice più volte ed aggiungere le ricompense ad ognuno dei profili registrati.

Non dimenticate che le Chiavi d'Oro non vengono automaticamente aggiunte all'inventario e per poterle utilizzare occorre effettuare un passaggio aggiuntivo, ovvero visitare la sezione in gioco dedicata alla posta (nel menu social) e scorrere l'elenco fino a trovare la voce con le chiavi da riscattare. Per consumare questi oggetti dovete infine saltare a bordo della Sanctuary III, l'hub di gioco nel quale si trova un grosso forziere d'oro: ad ogni apertura si consuma una chiave al fine di ottenere del bottino di alto livello.

