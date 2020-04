Borderlands 3: il nuovo codice SHiFT sblocca 3 Chiavi d'Oro gratis

Quando si utilizza una Chiave d'Oro in Borderlands 3 si innesca spesso un meccanismo attraverso il quale il giocatore continua ad aprire il forziere di Sanctuary III più e più volte fino a quando non spunta l'arma o lo scudo perfetto. Se siete a corto di questi preziosi strumenti, ecco un nuovo codice SHiFT utile a ricevere 3 chiavi.

Ecco di seguito il codice da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CBWT3-B99HW-6SFX9-5FJJB-J39KJ

Esattamente come l'ultimo Codice SHiFT che vi abbiamo proposto, anche questo scadrà il prossimo 20 aprile 2020: vi suggeriamo quindi di correre a riscattarlo prima che sia per voi troppo tardi. Non dimenticate che, come per tutti gli altri codici SHiFT, anche questo può essere inserito più volte sul sito ufficiale per aggiungere le ricompense a tutte le piattaforme collegate all'account (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Per ricevere poi le chiavi in gioco non dovete far altro che visitare la sezione relativa alla posta del menu social e aggiungere manualmente l'oggetto al vostro inventario.

Oltre a ricordarvi dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, vi invitiamo a dare un'occhiata ai dettagli dei nuovi mini-eventi di Borderlands 3 che aumentano per breve tempo la possibilità di ottenere bottino leggendario e denaro.