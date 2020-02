Borderlands 3: nuovo codice SHiFT per sbloccare gratis tre Chiavi d'Oro

Per celebrare l'arrivo del nuovo aggiornamento di Borderlands 3 e dell'evento di San Valentino che prende il nome di Giorno del Crepacuore, Gearbox Software ha deciso di pubblicare per l'ennesima volta un codice SHiFT utile a sbloccare ben tre Chiavi d'Oro.

Le modalità attraverso le quali si può riscattare il codice sono le stesse di sempre: visitate il sito ufficiale e, dopo aver fatto il login con il vostro profilo (assicuratevi di aver associato ad esso gli account PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), procedete all'inserimento della sequenza di numeri e lettere.

Ecco di seguito il codice:

KJWJT-5WZSH-FB5Z5-HJ5B3-FSFT3

Come tutti gli altri codici, anche questo potrà essere utilizzato più volte così da essere abbinato a ciascuna delle piattaforme in vostro possesso. Purtroppo il codice che vi proponiamo oggi sarà valido solo per pochi giorni e fareste bene a riscattarlo il prima possibile poiché dal prossimo 17 febbraio 2020 non potrà più essere utilizzato. Per quanto riguarda invece l'utilizzo in gioco delle chiavi, vi ricordiamo che queste vanno manualmente aggiunte all'inventario tramite la sezione Posta del menu Social.

Nel caso in cui doveste avere bisogno di altre chiavi, vi ricordiamo che è ancora valida l'offerta Twitch Prime di Borderlands 3.