Borderlands 3, nuovo Codice SHiFT: tre Chavi d'Oro gratis come ricompensa

In attesa di poter scoprire maggiori informazioni su Tiny Tina's Wonderlands, l'interessante spin-off della serie Gearbox Software, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo Codice SHiFT per tutti i possessori di Borderlands 3 e in grado di fargli ricevere ben tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter o all'interno della sezione SHiFT dei menu di gioco:

CZ5B3-5WSFH-K6C6Z-R33BB-RFXTC

Esattamente come tutti (o quasi) i codici che sono stati pubblicati sui social da parte degli sviluppatori nell'ultimo anno, anche questo non resterà attivo per molto tempo e potrà essere utilizzato da parte dei giocatori PC e console esclusivamente in una precisa finestra temporale: avrete infatti la possibilità di riscattare il Codice SHiFT entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 24 giugno 2021. Se al vostro account SHiFT avete associato più piattaforme diverse (PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), sappiate che potete inserire più volte il codice e riscattarlo tante volte quante sono le piattaforme collegate, così che ciascuna di esse possa ricevere le ricompense.

Una volta inserito il codice sul portale ufficiale SHiFT oppure nell'apposita sezione dello sparatutto, le chiavi andranno manualmente aggiunte all'inventario del vostro Cacciatore della Cripta. Per effettuare questo semplice procedimento dovete premere il tasto Start per accedere al menu e poi recarvi nella sezione Social, la quale include una scheda dedicata alla posta: proprio nell'elenco dei messaggi ricevuti dovreste trovare quello relativo alle chiavi, così da aggiungere il quantitativo desiderato al personaggio in uso (questo procedimento può essere svolto solo in game). Così facendo e chiavi saranno nel vostro inventario e potrete utilizzarle come gettoni per aprire il forziere d'oro sulla Sanctuary III. Ad ogni apertura della cassa consumerete una chiave ed otterrete del bottino leggendario del vostro livello.

Avete già letto la nostra recensione delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Borderlands 3? Vi ricordiamo inoltre che Borderlands 3 si aggiornerà presto per ricevere il cross-play, ma tale funzionalità non arriverà sulle piattaforme PlayStation a causa di una precisa scelta da parte di Sony.