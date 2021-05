Borderlands 3, nuovo Codice SHiFT: altre tre Chiavi d'Oro gratis per tutti

Per la gioia di tutti i possessori di Borderlands 3, ecco il nuovo Codice SHiFT che Gearbox Software ha distribuito tramite i canali social ufficiali per consentire ai propri utenti di entrare in possesso di altre tre Chiavi d'Oro gratuite ed ampliare il proprio arsenale in pochi istanti.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter o, in alternativa, direttamente in gioco nell'apposita voce del menu principale:

K953J-3JHRS-KX5FZ-F3TJ3-BCC69

Come tutti i codici pubblicati dagli sviluppatori, anche questo resterà valido solo per un periodo di tempo limitato: avrete infatti la possibilità di procedere con il suo inserimento fino alle ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 13 maggio 2021, dopodiché diverrà inutilizzabile ed ogni tentativo di riscatto restituirà un errore. Se al vostro account SHiFT sono state associate più piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), sappiate che è possibile riscattare il codice più volte ed aggiungere le ricompense ad ognuna delle piattaforme che avete collegato.

Non dimenticate inoltre che le chiavi non vengono automaticamente aggiunte all'inventario del Cacciatore della Cripta, ma richiedono un passaggio aggiuntivo per poter essere utilizzate, ovvero visitare la sezione in gioco dedicata alla posta (nel menu social) e scorrere l'elenco fino a trovare la voce con le chiavi da riscattare. Per consumare questi oggetti dovete infine saltare a bordo della Sanctuary III, l'hub di gioco nel quale si trova un grosso forziere d'oro: l'apertura del contenitore consuma una chiave e ricompensa il giocatore con armi ed altro equipaggiamento di alto livello.

