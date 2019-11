Borderlands 3: il nuovo hotfix aumenta i drop di Sanguinoso Raccolto e sistema alcuni bug

Anche questa settimana Gearbox Software ha diffuso tutti i dettagli sul nuovo hotfix di Borderlands 3, che al solito punta a risolvere alcune problematiche del gioco e, per questa volta, altera anche aspetti dell'evento a tema Halloween chiamato "Sanguinoso Raccolto".

Ecco di seguito tutte le modifiche apportate all'evento, riguardanti principalmente la resistenza del boss finale e il quantitativo di bottino che è possibile ottenere buttandolo giù:

Aumentate le probabilità che il Capitano Haunt lasci cadere del bottino leggendario alla sua morte

Il Capitano Haunt ha ora uno scudo più resistente

Aumentato il numero di Aghtoplasmi lasciato cadere dai nemici (2 dai fantasmi, 3 dai fantasmi duri e 5 dai fantasmi saccheggiatori)

I fantasmi saccheggiatori lasciano ora cadere più bottino

I fantasmi saccheggiatori hanno maggiori probabilità di lasciar cadere equipaggiamento leggendario esclusivo dell'evento

Possibilità di trovare Parti Consacrate aumentate eliminando nemici dell'evento, diminuite per quelli "standard"

Tra i vari bug risolti troviamo invece quello legato al danno congelante, al quale i nemici dell'evento erano immuni, e ad alcune quest i cui progressi potevano arrestarsi in alcune condizioni.

Vi ricordiamo che come per tutti gli hotfix non sarà necessario scaricare alcun aggiornamento e che per applicare le modifiche vi basterà avviare il gioco con una connessione ad internet attiva dopo la mezzanotte di oggi. Trovate il changelog completo dell'hotfix in lingua italiana sul sito ufficiale.

Avete già visto il simpatico video con la nonnina che sconfigge Captain Traunt in Borderlands 3? Nel caso poi ve lo foste perso, è in arrivo il primo raid di Borderlands 3, gratuito per tutti e ambientato in una struttura segreta Maliwan.