Borderlands 3: il nuovo hotfix potenzia le armi DAHL e sistema numerosi bug

Le ultime ore sono state ricche di novità per Borderlands 3, il looter shooter Gearbox Software che sta per ricevere una seconda espansione che prende il nome di Guns, Love and Tentacles. Ad accompagnare l'annuncio del nuovo DLC c'è stato anche un hotfix che punta a sistemare alcune problematiche riscontrate dagli utenti.

Il principale obiettivo dell'hotfix è quello di rimediare ad alcune problematiche che impediscono ai giocatori di progredire nell'avventura e, in alcuni di questi casi, si tratta di soluzioni temporanee che verranno poi sistemate in maniera definitiva con la prossima patch.

Queste sono invece tutte le modifiche che riguardano le armi:

DAHL

Tutti i fucili d'assalto di questa marca infliggono ora il 35% di danni in più

The Lob

Il caricatore ora contiene 12 proiettili invece di 4

Danno sostenuto sensibilmente migliorato

L'arma spara ora raffiche di 3 sfere e non proiettili singoli

Woodblocker

Il danno inflitto da un colpo critico è raddoppiato

Ridotto il rinculo verticale dell'arma durante lo sparo

Malak’s Bane

Il danno inflitto è stato sensibilmente incrementato

Ora il costo delle munizioni del fucile a pompa è di due (prima era di quattro)

Ruby’s Wrath

Ora infligge più danni

È stata sensibilmente ridotta la velocità di ricarica delle granate Singularity

Al solito va precisato che l'hotfix non richiede alcun download e per goderne dei benefici basta avviare il gioco con una connessione ad internet attiva. Per leggere tutti i dettagli dell'hotfix potete dare un'occhiata al sito ufficiale.

Vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà su Steam il prossimo 13 marzo 2020 e la nuova versione del gioco godrà del cross-play con tutti i giocatori che ne possiedono una copia sull'Epic Games Store. Per celebrare tutte queste novità, Gearbox ha pubblicato un nuovo Codice SHiFT di Borderlands 3 che permette di riscattare 5 Chiavi d'Oro e nella nostra guida vi spieghiamo come aggiungerle anche su Steam.