Borderlands 3: il nuovo hotfix risolve un fastidioso con problema con l'arma The Butcher

Anche questa settimana arriverà un nuovo hotfix per Borderlands 3, attraverso il quale Gearbox Software punta a risolvere alcune problematiche che affliggono una specifica arma di gioco.

A differenza delle scorse settimane, i cui hotfix proponevano un lungo elenco di correzioni, questa volta i cambiamenti riguardano il solo The Butcher, una delle armi leggendarie. Applicando l'aggiornamento alla vostra copia del gioco ridurrete il rinculo dell'arma, che per via di un bug rischiava di essere eccessivamente alto in alcuni frangenti. Va precisato come sempre che un hotfix è ben diverso dal classico aggiornamento e non richiede il download di alcun file per permettere al giocatore di goderne dei benefici. Per risolvere il problema del The Butcher vi basterà avviare il gioco con una connessione ad internet funzionante a partire dalla mezzanotte di questa sera. Il gioco andrà avviato mentre si è connessi ad internet anche nei giorni successivi, dal momento che le modifiche apportate non sono permanenti.

Vi ricordiamo che è stata di recente introdotta una particolare arma leggendaria di Borderlands 3 che fa il verso al Malvagio Karma, il fucile a impulsi esotico di Destiny 2.

Avete già provato il nuovo raid gratuito di Borderlands 3, ambientato nella struttura segreta della Maliwan?