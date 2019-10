Borderlands 3: un nuovo hotfix stravolge alcune abilità di Zane, Moze, FL4K e Amara

A partire da questa sera sarà disponibile in Borderlands 3 un nuovo hotfix che andrà a modificare alcuni aspetti del gioco come il danno delle armi e le abilità dei protagonisti.

Ecco di seguito i principali cambiamenti che coinvolgono i quattro Cacciatori della Cripta:

Amara

Aggiungendo punti al perk Alacrità si otterrà un bonus alla velocità di ricarica

Stretta di fase ha una gittata maggiore e può essere immediatamente riutilizzata quando non va a segno

Moze

La mod di classe Bloodletter ha ora un ritardo di ricarica del 150% e una velocità di ricarica ridotta del 50%

L'abilità Ridurre le Distanze infligge ora il corretto quantitativo di danno elettrico

Mezzi di Distruzione può ora essere riattivata con un ritardo di 0,3 secondi

FL4K

L'abilità Non Lasciare Tracce ha ora un ritardo di riattivazione pari a 0,3 secondi

Zane

Una volta sbloccato, Braccio Destro della Morte aggiornerà correttamente le abilità uccisione

È stato inoltre applicato più di qualche ritocchino alle armi, alcune delle quali presentano ora uno zoom ridotto e un quantitativo di danni inflitto aumentato in modo più o meno importante. Potete dare un'occhiata al changelog completo dell'hotfix sul sito ufficiale del gioco. Va inoltre precisato che un hotfix è diverso dalle classiche patch, dal momento che non richiede il download di un aggiornamento e c'è bisogno di avviare il gioco mentre si è online per poter godere dei cambiamenti.

Avete già letto del glitch di Borderlands 3 che rende invisibili? Di recente è inoltre stato pubblicato un artwork ufficiale da parte degli sviluppatori che mostra il reale aspetto di FL4K in Borderlands 3.