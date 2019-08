Borderlands 3: il nuovo trailer 4K è dedicato a Lilith e al mondo di gioco

Gearbox ha appena pubblicato un nuovissimo trailer a risoluzione 4K di Borderlands 3 nel quale il comandante Lilith dei Crimson Raiders ci presenta nel dettaglio i numerosi elementi di gioco.

Oltre alla descrizione delle principali caratteristiche di ciascuna delle classi presenti nel looter shotter, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare anche i pianeti esplorabili, le armi appartenenti ai vari marchi e le folli granate che potremo raccogliere nel corso dell'avventura. In una breve sequenza del filmato possiamo anche vedere alcune delle personalizzazioni che si potranno applicare ai vari personaggi, le quali ci permetteranno di rendere unico il nostro avatar. Non mancano poi dei divertenti siparietti tra Claptrap e Marcus, storico personaggio della serie che tornerà ancora una volta sotto forma di mercante d'armi ed equipaggiamento.

Vi ricordiamo che sarà possibile iniziare a dare la caccia ai terribili gemelli a capo dei Children of the Vault a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

Nel caso ve lo foste perso, Gearbox ha dichiarato che l'HDR darà un tocco aggiuntivo a Borderlands 3. Nelle ultime ore è stato inoltre mostrato il primo filmato della cooperativa di Borderlands 3.