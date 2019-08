Borderlands 3: un nuovo trailer ci presenta le armi dai caricatori infiniti COV

Gearbox continua a stuzzicare gli appassionati di Borderlands 3 con dei brevi trailer incentrati sui vari produttori di armi e, questa volta, il marchio COV è il protagonista.

Nel video possiamo infatti vedere in azione la Moarr Ded On Splainer, arma molto interessante come tutte quelle appartenenti al marchio, dal momento che la loro peculiarità consiste nel disporre di un caricatore illimitato. Impugnando una bocca da fuoco targata COV non dovrete preoccuparvi del quantitativo di munizioni ma solo della temperatura dell'arma. Come potete immaginare, infatti, non sarà possibile sparare senza sosta e di tanto in tanto potreste dover prendere una pausa a causa del surriscaldamento del vostro fucile.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store). Di recente è stato svelato il peso di Borderlands 3, il quale non potrà essere in alcun modo scaricato in anticipo rispetto all'uscita dai giocatori PC.

Avete già dato un'occhiata alla nostra Video Anteprima di Borderlands 3 a 4K e 60 fotogrammi al secondo?