Borderlands 3: il nuovo video gameplay ci mostra i primi 14 minuti del gioco

Man mano che ci avviciniamo sempre più alla sua uscita, ecco che Borderlands 3 torna a mostrarsi in azione con un nuovo video di gameplay privo di tagli pubblicato in anteprima dai colleghi di IGN.com.

Il nuovo filmato, che come di consueto potete visionare in cima alla notizia, ci mostra i primi 14 minuti tratti dalla campagna principale dello sparatutto di Gearbox Software. Si tratta di un'ottima occasione per dare uno sguardo a tutte le novità del titolo, ma se volete rimanere a secco di spoiler fino all'uscita prevista a settembre, vi consigliamo ovviamente di concludere qui la lettura dell'articolo.

Accolti da uno dei volti più noti del franchise, veniamo subito lanciati nelle fasi tutorial di Borderlands 3, in cui potremo apprendere i comandi base di questo nuovo capitolo. Non ci sarà troppo da rilassarsi, comunque, perché le prime frenetiche sparatorie non si faranno affatto attendere e lasceranno al giocatore la possibilità di dare libero sfogo alla propria sete di distruzione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 settembre. I ragazzi di Gearbox hanno assicurato che il gioco sarà molto più esteso se confrontato con il secondo capitolo della serie. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Borderlands 3 se interessati ad ulteriori approfondimenti.