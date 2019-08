Borderlands 3: il nuovo video mostra le abilità di Moze l'Artigliera e del suo Mech

Dopo aver dato sfogo all'estro tecnologico di Zane, i ragazzi di Gearbox Software danno modo a Moze l'Artigliera di spargere amore (e tanta polvere da sparo) tra i predoni di Borderlands 3 in un nuovo video gameplay incentrato sulle abilità di questa letale Cacciatrice della Cripta.

Come abbiamo potuto intuire nel corso della prova E3 di Borderlands 3 dedicata a Moze, l'Artigliera non scenderà mai in battaglia da sola: ad affiancarla in ogni sua missione troveremo infatti Orso di Ferro, un possente mech bipede di quindici tonnellate che promette di far tremare dalla paura anche il più scafato tra i criminali di Pandora.

Ad Orso di Ferro e alla sua incredibile potenza di fuoco saranno dedicate molte delle abilità sbloccabili da Moze durante l'avventura: i poteri d'azione acquisibili progredendo nei suoi tre rami di Specializzazioni (Scudo della Penitenza, Demolitrice e Caricatori Infiniti) assumeranno la forma di innesti modulari da applicare in speciali postazioni collocate sulle braccia meccaniche di Orso di Ferro.

Agli emuli di Moze sarà perciò consentito di combinare le abilità e le specializzazioni differenti in base al proprio stile di gioco, scegliendo magari di adottare un approccio più basilare e "simmetrico" equipaggiando due copie della stessa arma (o abilità d'attacco) negli innesti delle braccia del Mech.

Cosa ne pensate di questa formula di gameplay? Credete che contribuirà a infondere originalità al già ricco e folle universo sparatutto di Borderlands 3? Prima di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che il looter shooter di Gearbox e 2K Games, recentemente entrato in Fase Gold, sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con uscita prevista a novembre anche su Google Stadia.