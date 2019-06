Borderlands 3: un nuovo video passa in rassegna le abilità di Moze

Sul palco dell'E3 2019 ha trovato spazio anche Borderlands 3, il prossimo capitolo dell'amata serie targata Gearbox che è stato mostrato con un nuovo trailer durante la conferenza di Microsoft.

Grazie ad un nuovo filmato in-depth pubblicato dallo YouTuber Joltzdude139, possiamo ora dare uno sguardo all'albero delle abilità di Moze, uno dei personaggi con cui potremo intraprendere la nuova avventura.

Come potete notare visionando il video che trovate in cima alla notizia, Moze può disporre di svariate skill attive e passive con cui potrete personalizzare il vostro stile di gameplay. Tra le varie possibilità, abbiamo l'attivazione di una "Minigun" con alto rateo di fuoco e soggetta a surriscaldamenti, o della "Cloud of Lead", tramite cui potete occasionalmente causare danno da fuoco aggiuntivo, o ancora della "Redistribution" che permetterà al nostro Gunner di recuperare parte delle proprie munizioni una volta eseguito un colpo critico.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 13 settembre. Nel corso della conference Xbox, è stata annunciata la nuova espansione di Borderlands 2 Lilith e la battaglia per Sanctuary, disponibile ora gratis per tutti i possessori di Borderlands 2 o Borderlands The Handsome Collection, e preambolo dell'arco narrativo che sarà raccontato nel terzo capitolo numerato della serie.