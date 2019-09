Borderlands 3: oggi è l'ultimo giorno per riscattare gratis l'Early Adopter Pack

Avete acquistato Borderlands 3 di recente su PC o console? Allora sappiate che questo è l'ultimo giorno in cui si può riscattare in maniera completamente gratuita il pacchetto Primo Utilizzatore, contenente alcuni oggetti esclusivi.

Per poter aggiungere al vostro profilo il bundle non dovete far altro che collegare il profilo della piattaforma sulla quale state giocando al looter shooter di Gearbox all'account SHiFT e, al successivo avvio del gioco, vi ritroverete tutti gli oggetti all'interno della sezione "Posta". Per scoprire nel dettaglio tutti i passaggi necessari ad ottenere il Pacchetto Primo Utilizzatore di Borderlands 3 potete sempre leggere la nostra guida dedicata.

Per chi non lo sapesse, all'interno del pacchetto troverete 5 utilissime Chiavi d'Oro, un'arma epica e una skin per personalizzare i menu di gioco.

Nel caso in cui foste poi alle prime armi, potete sempre dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Borderlands 3. Se invece avete bisogno di qualche codice di Borderlands 3 per ottenere Chiavi d'Oro e Punti VIP per riscattare armi e costumi, sulle nostre pagine ne troverete un bel po'.

Vi ricordiamo infine che l'ultimo aggiornamento di Borderlands 3 ha sistemato alcune problematiche legate al framerate della versione PC e ha corretto numerosi bug del multiplayer in locale e dell'interfaccia utente.