Borderlands 3: oltre un'ora di gameplay nei panni del cacciatore Zane!

Borderlands 3 si è finalmente mostrato in tutto il suo splendore nel corso di un evento svoltosi a Los Angeles, al quale ha partecipato l'intera stampa specializzata e, ovviamente, anche il nostro Francesco Fossetti.

Durante la manifestazione il nostro capo redattore ha avuto modo di provare con mano il loot shooter per eccellenza e registrare oltre un'ora di esplosivo gameplay a 1440p. Calatosi nei panni di Zane, ha avuto modo di esplorare Promethea, un pianeta futuristico con una grande metropoli straripante di grattacieli al neon. I fan più affezionati alla serie troveranno interessante sapere che questo mondo ha dato i natali a Roland, uno dei Cacciatori della Cripta selezionabili nel primo capitolo e importante personaggio non giocante nel secondo. A differenza dei precedenti capitoli della saga, Borderlands 3 permetterà ai giocatori di esplorare anche altri pianeti, oltre all'immancabile Pandora.

Zane è un sicario prossimo alla pensione. Il suo arsenale è pieno di gadget, tutti adatti a seminare distruzione. Esattamente come gli altri Vault Hunter ha a disposizione tre abilità d'azione: può materializzare un drone che attacca i nemici, oppure creare un suo doppione, che attira l'attenzione degli avversari e nel frattempo svuota su di loro una pioggia di proiettili. Coloro che prediligono un approccio difensivo o un ruolo di supporto all'interno del team, hanno invece a disposizione una barriera in grado di assorbire i colpi in arrivo.

L'uscita di Borderlands 3, ricordiamo, è fissata per il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). Gearbox Software ha messo definitivamente in chiaro la natura delle microtransazioni, riservate ad oggetti estetici. Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensa Francesco del gioco dopo l'approfondita prova, vi consigliamo di leggere la sua anteprima di Borderlands 3. Il titolo sarà giocabile completamente offline e non sarà trattato come una game as a service: piuttosto, riceverà quattro grandi espansioni, come avvenuto per i primi due capitoli.