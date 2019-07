Anche Borderlands 3 partecipa alla Bottle Cap Challenge... a modo suo

Internet è un posto strambo. Basta un nulla, e le mode più assurde si diffondono a macchia d'olio. In questi giorni in rete sta impazzando la Bottle Cap Challenge, che sfida gli internauti a far volare il tappo di una bottiglia con un calcio rotante...

I ragazzi di Gearbox Software, che di stramberie e follie se ne intendono, non potevano certamente esimersi dal partecipare, e hanno scelto Bordelands 3, atteso titolo in arrivo a settembre, come terreno di sfida. Lo Psycho protagonista del siparietto, in ogni caso, s'è completamente disinteressato alla bottiglia, assestando un calcio dritto sulla faccia del malcapitato Midget che sorreggeva la bottiglia. Dopotutto, cosa potevamo aspettarci da un tizio fuori di testa? Trovate il video, la cui descrizione recita "Nessuno lo aveva chiesto", in calce a questa notizia. Buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che Borderlands 3 verrà lanciato il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard, Deluxe, Super Deluxe e Collector's. Nei giorni scorsi il simpatico Captrap ci ha accompagnati in un tour alla scoperta di Pandora, mentre per il 16 luglio è atteso un nuovo evento di Borderlands 3. Non vediamo l'ora di scoprire cosa verrà mostrato!