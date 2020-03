Borderlands 3 su PC: nonostante l'esclusiva temporale Epic Store, buona partenza su Steam

Dopo un periodo di esclusività temporale su Epic Games Store, da qualche giorno la versione PC di Borderlands 3 è disponibile anche su Steam, piattaforma di distribuzione targata Valve.

Nonostante sia trascorso qualche mese dall'esordio del terzo capitolo della saga di Gearbox Software, il debutto del gioco su Steam ha registrato un'accoglienza positiva da parte della community. In particolare, Borderlands 3 è riuscito a farsi strada lungo la classifica dei titoli più popolari sul portale nel corso del weekend di esordio.

Durante l'ultimo fine settimana, la necessità di trovare uno svago a cui dedicarsi all'interno delle mura casalinghe in ottemperanza alle normative anti-Coronavirus, è stato registrato un picco di oltre 20 milioni di giocatori attivi su Steam in contemporanea. Tra i giochi più popolari tra questi ultimi, in decima posizione, troviamo proprio Borderlands 3. Secondo i dati riportati da Steam Charts, lo shooter ha potuto contare su ben 93.597 giocatori pronti ad avventurarsi contemporaneamente nell'avventura sopra le righe firmata Gearbox, un valore raggiunto nel corso della giornata di domenica 15 marzo.



Ad influire sul risultato, oltre all'attesa dell'utenza Steam per il gioco, potrebbe del resto aver giocato un ruolo anche l'interessante sconto proposto su Borderlands 3 in occasione di questo nuovo lancio su PC.