Borderlands 3 per PC: pubblicati i requisiti minimi e consigliati

Gearbox Software ha pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC di Borderlands 3, in arrivo il 13 settembre in esclusiva su Epic Games Store, a seguito dell'accordo siglato tra Epic e 2K Games/Take-Two.

Di seguito i requisiti minimi e consigliati per far girare Borderlands 3 su PC, così come pubblicati dagli sviluppatori di Gearbox Software:

Requisiti Minimi

OS - Windows 7/8/10 con ultimo Service Pack installato

CPU - AMD FX-8350 (4 GHz) o Intel i5-3570

RAM - 6 GB

GPU - AMD Radeon HD 7970 o NVIDIA GeForce GTX 680

HDD - 75 GB

Requisiti Consigliati

OS - Windows 7/8/10 con ultimo Service Pack installato

CPU - AMD Ryzen 5 2600 o Intel i7 4770

RAM - 16 GB

GPU - AMD Radeon RX 590 o NVIDIA GeForce GTX 1060

HDD - 75 GB

Ricordiamo che Borderlands è anche protagonista, fino al 10 settembre, di uno speciale evento crossover con il Battle Royale più famoso del mondo, denominato Fortnite x Caos, con sfide, missioni e ricompense esclusive. Inoltre i giocatori possono ora acquistare il Pacchetto Psycho per Fortnite che include skin, dorso/animale e uno strumento di raccolta dedicati proprio alla celebre serie di Gearbox.