Borderlands 3: ecco perchè Jack Il Bello non ci sarà

Non è un mistero che in Borderlands 3 non sarà presente Jack Il Bello, uno dei personaggi più amati del precedente episodio e antagonista principale di Borderlands 2. Jack non è mai apparso nei trailer promozionali del nuovo gioco e la sua assenza è stata più volte confermata, ma quali sono i motivi alla base di questa scelta?

Paul Sage, Game Director del gioco, ha dichiarato che inizialmente lo studio aveva dei piani per introdurre Jack Il Bello in Borderlands 3 ma poi le cose sono cambiate: "Sì inizialmente ci abbiamo pensato, sapevamo che Jack è uno dei personaggi più amati di Borderlands 2 e tutti sarebbero stati felici di vederlo tornare ma poi abbiamo cambiato idea. Borderlands 2 rappresenta di fatto al conclusione della storia di Jack, almeno per quanto riguarda i giochi principali della serie. Riportarlo indietro sarebbe stato un compromesso inaccettabile per noi, avrebbe significato vanificare l'impegno dei giocatori in Borderlands 2."

Sage mette in chiaro di non aspettarsi un ritorno di Jack Il Bello, sottolineando in ogni caso come questo valga "almeno per i titoli principali della serie", dichiarazione che lascia aperti possibili scenari di ritorno in caso di spin-off o ulteriori prequel.

Ricordiamo che il nuovo episodio della serie uscirà il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nel weekend Gearbox ha svelato i primi dettagli su eventi, DLC e supporto post lancio di Borderlands 3.