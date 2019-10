Borderlands 3 perde il 93% degli spettatori su Twitch

Cala la popolarità di Borderlands 3 su Twitch: nelle ultime due settimane il numero di spettatori attivi sulle live del gioco Gearbox è sceso del 93% a livello globale, con gli spettatori che sembrano essersi spostati in massa (o quasi) verso altri titoli.

Nei giorni successivi al lancio il gioco ha retto piuttosto bene su Twitch fronteggiando la concorrenza di Gears 5 e degli altri colossi dello streaming (Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, DoTA 2, League of Legends, World of Warcraft ecc) ma negli ultimi giorni gli spettatori sono scesi bruscamente e sembra che il trend negativo sia destinato a continuare.

E' bene chiarire che i numeri si riferiscono unicamentre agli spettatori su Twitch e non ai giocatori attivi sullo shooter, che sembrano essere fortunatamente ancora numerosi. Borderlands 3 ha già venduto più di cinque milioni di copie e Gearbox ha confermato che supporterà il progetto per molti anni con nuovi contenuti, esattamente come accaduto nel caso di Borderlands 2, uno dei più grandi successi degli ultimi dieci anni con oltre tredici milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2012.