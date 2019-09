In Borderlands 3 ci sono un personaggio ed un fucile ispirati a Dr. Disrespect

Borderlands è sempre stato pieno di riferimenti alla cultura pop, e come c'era da aspettarsi anche il terzo capitolo della saga non fa eccezione. Basti pensare al fucile dedicato a Rick & Morty in Borderlands 3 ad esempio, con tanto di nemici chiamati Wick & Warty a richiamare proprio l'iconica coppia del cartone.

Recentemente è stato scoperto un altro particolare easter egg, dedicato stavolta a uno degli streamer di videogiochi più celebri in circolazione: Dr. Disrespect. Il popolare creatore di contenuti, nonché pro gamer, ha infatti una subquest dedicata, fornita da un personaggio le cui fattezze lo ricordano molto.

Per trovare la missione in questione bisogna andare a Pandora, nel'area Devil's Razor. Una voltà lì ci sarià una quest chiamata in inglese "ECHOnet Neutrality", in fondo alla mappa, nell'angolo sinistro. Si tratta di una location che raggiungerete abitualmente dal livello 30 circa. Il personaggio si chiama Edgren ed oltre ad avere un look che ricorda da vicino quello di Dr. Disrespect, lo imita anche nei dialoghi, lamentandosi spesso del lag.

Completando la missione vi verrà data come ricompensa un fucile da cecchino di grado epico piuttosto potente, chiamato "The Two-Time", un altro riferimento al famoso streamer.

Ma non è finita qui: alcuni giocatori hanno anche scoperto un ulteriore easter egg dedicato a Dr. Disrespect. Si tratta di una mod di classe per Zane chiamata "Forceful Disruptor", che nella descrizione recita: "Violence, speed and momentum", che è un po' il motto di Dr. Disrespect.

Che ne pensate? Avete già trovato questi riferimenti in Borderlands 3?