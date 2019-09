Niente da fare per Borderlands 3 e PES 2020: MHW Iceborne ancora primo in Giappone

Iceborne, prima grande espansione di Monster Hunter World, è riuscita agevolamene a mantenere la prima posizione della classifica giapponese conquistata al debutto la scorsa settimana.

Le 74.165 copie vendute negli ultimi sette giorni dalla Master Edition - edizione contenente gioco base ed espansione - hanno permesso ad Iceborne di tenere dietro ben tre nuove uscite d'alto livello, ovvero eFootball PES 2020 (58.264 copie), Borderlands 3 (36.036 copie) e Daemonx X Machina (28.149 copie). Ecco a voi la Top 10 fornita da Famitsu, relativa alla settimana dal 9 al 15 settembre (tra parentesi il numero totale di copie vendute):

[PS4] Monster Hunter: World – Iceborne Master Edition – 74.165 (280.321) [PS4] eFootball Winning Eleven 2020 – 58.264 (Nuovo) [PS4] Borderlands 3 – 36.036 (Nuovo) [NSW] Daemon X Machina – 28.149 (Nuovo) [NSW] Super Mario Maker 2 – 14.512 (614.809) [PS4} Monster Hunter: World – Iceborne (PS Store Download Version) – 11.042 (55.202) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 10.298 (3.254.114) [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 8.884 (162.038) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8.568 (2.449.023) [NSW] Minecraft – 8.051 (923.522)

Situazione immutata anche sul versante hardware, dove a dominare è ancora una volta Nintendo Switch con 51.619 unità, in calo rispetto alle 77.392 della scorsa settimana. Sarà interessante scoprire come se la caverà Nintendo Switch Lite, in arrivo sul mercato tra soli due giorni. A seguire trovate la classifica completa (tra parentesi le vendite della settimana precedente):

Nintendo Switch – 51.619 (77.392) PS4 – 27.437 (33.728) Xbox One – 97 (65) 3DS – 1.849 (1.518) PS Vita – 42 (34)

E voi, quale gioco avete acquistato negli ultimi giorni?