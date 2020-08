Borderlands 3: avete poche ore per riscattare gratis un codice da 3 Chiavi d'Oro

Gearbox Software ha appena pubblicato un nuovo codice SHiFT di Borderlands 3 che, se riscattato, permette di aggiungere al proprio inventario altre tre Chiavi d'Oro utili ad aprire il forziere pieno zeppo di loot sulla Sanctuary III.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CHW3B-SHHCZ-CXWXZ-XJT33-CJTXS

Questo codice ha una durata davvero breve, dal momento che scadrà domani, lunedì 10 agosto 2020, alle ore 17:00 italiane: ciò significa che avete meno di 24 ore di tempo per procedere alla sua attivazione. Al solito vi consigliamo anche di inserire il codice sul sito tante volte quante sono le piattaforme legate al vostro account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), così da riscattare le chiavi su ciascuna di esse. Una volta aggiunte le chiavi allo sparatutto, dovrete riscattarle manualmente dal menu della posta, dove le troverete in fondo all'elenco.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è attualmente attivo l'evento dell'anniversario di Borderlands 3, il quale prevede tanto loot extra e un bel po' di denaro aggiuntivo da investire nelle slot machine e nei potenziamenti venduti da Marcus.