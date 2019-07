Borderlands 3: è già possibile ottenere gli esclusivi copricapi di Amara, Zane e Moze

Volete iniziare Borderlands 3 con qualche oggetto esclusivo per la personalizzazione del vostro personaggio preferito? Allora dovreste immediatamente aderire al VIP (Vault Insider Program) di Borderlands e iniziare ad accumulare i punti necessari a sbloccare degli splendidi copricapi per i vari eroi dello sparatutto.

Registrandosi al sito ufficiale del programma, al quale si può effettuare il login con il proprio account SHiFT, potrete iniziare a sbloccare dei punti con il semplice completamento di azioni quali la visione di un trailer, il collegamento del proprio account Twitch e tanto altro. Di tanto in tanto le pagine social ufficiali del gioco vi forniranno dei codici a tempo grazie ai quali potrete aggiungere altri punti VIP al vostro profilo. Ma a cosa servono questi punti? La risposta è molto semplice: a sbloccare contenuti esclusivi. Attualmente è possibile infatti spendere questi punti VIP in wallpaper, costumi e copricapi esclusivi.

Ecco di seguito la lista completa degli oggetti disponibili:

Testa Oni Zane VIP - 4.000 Punti

Skin di rappresentanza Zane VIP - 3.000 Punti

Testa Quadra Amara - 4.000 Punti

Skin di rappresentanza Amara - 3.000 Punti

Testa Miaoze Moze - 4.000 Punti

Skin di rappresentanza Moze - 3.000 Punti

Vi consigliamo quindi di tenere d'occhio il sito per accedere a tutte le promozioni in arrivo e sbloccare oggetti per le quattro classi disponibili al lancio.

Vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Epic Games Store).

Avete già visto il nuovo ed esilarante trailer di Borderlands 3 incentrato sulla modalità cooperativa? Pare inoltre che Borderlands 3 non avrà cross play al lancio, ma tale funzionalità potrebbe arrivare in un secondo momento.