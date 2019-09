Borderlands 3 si prepara ad Halloween: tutti i dettagli sull'evento Bloody Harvest!

Durante la recente puntata di The Borderlands Show, il team di Gearbox ha offerto nuovi ed interessanti dettagli sui piani di supporto post-lancio dedicati a Borderlands 3, a cominciare dalle iniziative a tema Halloween!

Per celebrare la festività più spaventosa dell'anno, il terzo capitolo della saga, da poco approdato sul mercato videoludico, accoglierà infatti uno speciale evento: "Bloody Harvest". Tutti i videogiocatori potranno prendervi liberamente parte: il contenuto è infatti parte delle iniziative gratuite previste da Gearbox per il supporto post-lancio di Borderlands 3.

Per tutta la durata dell'iniziativa, i Cacciatori della Cripta potranno imbattersi in diversi dettagli a tema. A bordo della Sanctuary III, ad esempio, i giocatori avranno a che fare con peculiari nemici spettrali, che popoleranno lo spazio profondo. Questi ultimi, riporta Gearbox, saranno la "chiave per accedere ad una mappa specifica per l'evento". Sconfiggere un nemico spettrale, tuttavia, potrebbe comportare l'apparizione di un Fantasma: entrandovi in contatto sarete colpiti dal debuff "Terrore", tra i cui effetti troviamo una riduzione della visuale e della precisione del vostro alter-ego videoludico. Ma non solo: la speciale mappa di Bloody Harvest includerà diversi pericoli, tra cui minacciose lanterne volanti, pronte a colpirvi con potenti fiammate! Ad attendervi, anche una boss-fight, che vi vedrà fronteggiare il "Barone del Bloody Harvest", una particolare versione di Captain Traunt, denominata Captain Haunt. Infine, sono previste nuove componenti estetiche a tema Halloween.

In calce a questa news, potete trovare alcune immagini dedicate all'evento: cosa ve ne pare? Bloody Harvest farà il proprio debutto in Borderlands 3 nel corso del mese di ottobre, ma il team di sviluppo non ha ancora fornito al pubblico una data precisa per l'esordio dell'evento. In attesa di maggiori dettagli, vi ricordiamo la recente pubblicazione di un hotfix per Borderlands 3