Borderlands 3: presunti Leak in tema di Ambientazione, Personaggi e Gameplay

Gearbox ha pubblicato un Teaser Trailer di Borderlands 3 da meno di 24 ore, ma i primi rumor e presunti leak relativi al Gioco si stanno già diffondendo in rete.

Fonte di questi ultimi è la nota piattaforma 4chan, sulla quale è apparso un misterioso messaggio da parte di un Utente anonimo, la cui attendibilità è tuttavia ad ora impossibile da verificare. Secondo quest'ultimo, il nuovo capitolo di Borderlands sarebbe ambientato circa cinque anni dopo Borderlands 2. Tra le ambientazioni citate troviamo i pianeti di Promethea e Pandora. Nel Gioco farebbero inoltre il proprio ritorno alcuni personaggi già noti ai fan della Saga, tra cui Patricia Tannis, Tiny Tina e Jack il Bello, con quest'ultimo in qualità di intelligenza artificiale. Il post anonimo discute anche di alcuni elementi di gameplay: secondo quest'ultimo gli NPC avrebbero ora la possibilità di rivitalizzare i Giocatori e le armi potrebbero essere in parte modificate.

Come di consueto quando si parla di rumor o leak, ricordiamo a Lettori e Lettrici che i contenuti riportati non rappresentano informazioni ufficiali e possono dunque rivelarsi errati o inaccurati. Fortunatamente, non sarà necessario attendere troppo per poter avere ulteriori dettagli su Borderlands 3: Gearbox ha infatti in programma un evento per la giornata di domani, giovedì 28 marzo! Come di consueto la Redazione di Everyeye vi farà compagnia, seguendo in diretta la Presentazione di Borderlands 3. Nell'attesa, avete notato alcuni messaggi nascosti nel Teaser di Borderlands 3?