Borderlands 3: le prime immagini mostrano Claptrap, veicoli e Calypso Twins

L'esplosivo trailer di Borderlands 3 che ha annunciato la data di lancio del nuovo capitolo dell'iconica serie FPS a mondo aperto di Gearbox Software ha offerto al team di Randy Pitchford il pretesto perfetto per rimpolpare di contenuti il sito ufficiale, cominciando dalla sezione multimediale e dalla galleria immagini.

I primi screenshot di Borderlands 3 ci offrono uno spaccato della folle esperienza sci-fi che vivremo saltando di pianeta in pianeta per andare alla ricerca di tesori alieni e dei luogotenenti dei Calypso Twins, i due cattivoni che proveranno a ostacolare il nostro cammino verso la Cripta eridiana.

Scorrendo le immagini possiamo inoltre osservare quel simpaticone di Claptrap, lo straordinario livello di dettaglio raggiunto da Gearbox nel design delle armi (il sistema procedurale si premurerà di creare armi ed elementi di equipaggiamento con più di un miliardo di varianti!) e alcuni dei bizzarri veicoli che piloteremo per coprire le ampie distanze di ciascuno dei mondi esplorabili: maggiori novità sulle dinamiche di gameplay e sui contenuti del titolo verranno condivise dagli sviluppatori americani nel corso di un livestream organizzato per l'1 maggio.

Per poter lanciarci all'avventura assieme ai Cacciatori della Cripta, quindi, non ci resta che attendere fino al 13 settembre, ovvero fino alla data di lancio ufficiale di Borderlands 3 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store fino al mese di aprile del prossimo anno.