Borderlands 3: primi dettagli sui DLC 3 e 4, Krieg sta per tornare?

Come ormai ben saprete, Gearbox Software ha svelato qualche giorno da tutti i dettagli su "Guns, Love and Tentacles", la prossima espansione di Borderlands 3 che arriverà in forma gratuita per tutti i giocatori in possesso del Season Pass. Ad accompagnare questo annuncio sono però arrivate anche le primissime informazioni sui DLC 3 e 4.

Del terzo contenuto aggiuntivo sappiamo che arriverà nel corso dell'estate 2020 e che avrà come protagonisti Dinosauri e Fuorilegge. Sembra quindi che i nostri folli strumenti di morte potranno essere utilizzati non solo sui pericolosi banditi che si aggirano per i pianeti ma anche su mostruosi dinosauri. Per quello che riguarda invece il quarto DLC non sappiamo con esattezza quando sia prevista la sua uscita ma stando alle parole di Randy Pitchford potrebbe avere come protagonista principale Krieg lo Psycho, il muscolosissimo bandito arrivato come personaggio giocabile a pagamento tra le espansioni di Borderlands 2. Ovviamente anche questi contenuti aggiuntivi saranno scaricabili senza alcun costo aggiuntivo da chiunque abbia acquistato il pass stagionale o la Super Deluxe Edition del gioco, in fortissimo sconto fino a qualche giorno fa su PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store).

In attesa di scoprire nuove informazioni sui DLC in questione e sui numerosi eventi a tempo in arrivo nel corso dei prossimi mesi, vi ricordiamo che Borderlands 3 sta per approdare su Steam, dove godrà del supporto al cross-play con i possessori del titolo sull'Epic Games Store.

Sulle nostre pagine trovate anche gli ultimi codici SHiFT utili ad ottenere gratis tante Chiavi d'Oro in Borderlands 3, validi su tutte le piattaforme (Steam compreso) e solo per un periodo di tempo limitato.