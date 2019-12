Borderlands 3: i primi minuti di gioco del DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot

Mancano ancora due settimane abbondanti alla pubblicazione di Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, la prima di quattro espansioni di Borderlands 3<, ma grazie al filmato di gameplay pubblicato quest'oggi da Gearbox Jackpot possiamo già dare uno sguardo alle fasi iniziali della nuova avventura.

In questo nuovo arco narrativo, i Cacciatori della Cripta dovranno aiutare Moxxi a saccheggiare il casinò di Jack il Bello, suo defunto ex, situato su una stazione spaziale abbandonata. L'impresa non sarà affiato facile, poiché per mettere le mani sul bottino di Eridium, denaro ed equipaggiamenti leggendari custodito nella cassaforte, dovranno farsi largo tra le forze di sicurezza della Hyperion, tra le cui fila figurano temibili boss e nemici mai visti prima. Se non temete gli spoiler, trovate il filmato in apertura di notizia. Buona visione!

Ne approfittiamo per segnalarvi che per raggiungere il casinò Handsome Jackpot dovrete aver ottenuto l'accesso alla Sanctuary III in Borderlands 3. Una volta arrivati a destinazione, i nemici e il bottino saranno calibrati automaticamente sul vostro livello, assicurando che missioni, sfide dell'equipaggio e ricompense siano adeguate. L'espansione Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot verrà pubblicata il 19 dicembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Store).