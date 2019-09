Borderlands 3,problemi su PC ma niente forum su Epic Store:giocatori si riversano su Steam

Borderlands 3 è finalmente disponibile da oggi, ma alcuni utenti che hanno optato per la versione PC stanno sfortunatamente riscontrando alcuni problemi tecnici con il nuovo looter-shooter di Gearbox Software.

Come ben saprete, l'edizione PC di Borderlands 3 è disponibile in esclusiva temporale su Epic Games Store, e dal momento che tra le feature assenti della piattaforma figura anche un forum dove poter avviare delle discussioni, i giocatori non hanno posto dover potersi scambiare consigli utili a risolvere i vari problemi riscontrati. Questo almeno in teoria, considerando che gli utenti si sono ingegnosamente adoperati per trovare rapidamente un'alternativa: diversi sono infatti i post già pubblicati sul forum Steam dedicato a Borderlands 2 per discutere invece del nuovo sparatutto attualmente disponibile su Epic Store. Un evento che ha certamente del divertente, ma che al contempo sottolinea come il marketplace di Epic abbia urgente bisogno di accogliere nuove feature che gli utenti richiedono ormai da mesi.

