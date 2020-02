Borderlands 3: il prossimo evento stagionale sarà svelato tra pochi giorni

L'evento Casse rare ricche di Borderlands 3 è ancora in corso, ma Gearbox Software non solo sta già pensando al futuro, ma è anche pronta a parlare con tutti i giocatori!

Dopo un mese di pausa, martedì 11 febbraio andrà in onda l'episodio 5 del Borderlands Show, durante il quale lo studio di sviluppo texano, con la partecipazione di Greg Miller e Fran Mirabella di Kinda Funny, offriranno un primo sguardo al prossimo evento stagionale di Borderlands 3. In aggiunta, l'episodio tratterà anche l'approccio di Gearbox ai aggiornamenti e agli eventi futuri del looter shooter assieme agli ospiti speciali MitsuShow, un pilastro della community di Borderlands, e Graeme Timmins, Live Lead del terzo capitolo della serie. Tra gli argomenti che verranno toccati, figureranno le modifiche al bilanciamento e la filosofia seguita da Gearbox nella progettazione dei contenuti periodici.

Si preannuncia, quindi, un episodio da non perdere: l'appuntamento è fissato per le ore 17:00 di martedì 11 febbraio sul canale Twitch di Borderlands. Durante lo show verrà offerto anche un codice SHiFT a tempo limitato, valido per alcune chiavi dorate. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Borderlands 3 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store (non è ancora arrivato su Steam).