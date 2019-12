Borderlands 3: il prototipo iniziale prevedeva Jack il Bello come nemico principale

Cogliendo al volo l'occasione fornitagli dall'espansione di Borderlands 3 Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot, gli utenti della community di ResetEra hanno chiesto a Gearbox Software quale ruolo avrebbero voluto affidare a Jack il Bello nella trama principale dell'ultima avventura dei Cacciatori della Cripta.

Una volta ripresa l'intervista concessa ad agosto da Randy Varnell di Gearbox durante il Develop 2019, i fan di Borderlands che popolano il famoso forum videoludico hanno ripreso una frase di Varnell sfuggita alla stampa di settore: in quell'occasione, l'autore della software house statunitense disse infatti che "Jack il Bello avrebbe dovuto essere il principale antagonista degli eroi di Borderlands 3".

Il concept originario di B3, quindi, prevedeva il ritorno del villain del secondo capitolo della saga sparatutto, nonostante gli eventi che lo hanno coinvolto alla fine di Borderlands 2 su cui preferiamo glissare per non incappare in spoiler. Al posto dei Calypso Twins, e della loro insolita missione di conquistare l'universo a suon di like sui social del futuro, avremmo dovuto assistere al ritorno in grande stile di Handsome Jack, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare anche solo dal punto di vista narrativo.

La continua evoluzione della dimensione looter shooter di Borderlands 3, d'altronde, offre ampi margini di manovra agli autori capitanati da Randy Pitchford: il bisbetico ex presidente della Hyperion potrebbe perciò ritagliarsi uno spazio tra i contenuti del Season Pass e dei futuri DLC. E voi, vedreste di buon occhio il ritorno di Jack il Bello in Borderlands 3? Fatecelo sapere con un commento.