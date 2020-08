Borderlands 3: Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, il DLC 4 si presenta in video

A conferma delle anticipazioni sul DLC 4 di Borderlands 3 con Krieg, i ragazzi di Gearbox Software annunciano ufficialmente "Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso", la quarta e ultima espansione maggiore legata al Season Pass dell'Anno 1 del looter shooter targato 2K Games.

Con Il Fantastico Sconquasso, il team diretto da Randy Pitchford ci invita a "dire addio alla sanità mentale" per lanciarci in una missione ai limiti dell'impossibile: scoprire ciò che fa impazzire gli Psycho proiettando la coscienza del nostro Cacciatore della Cripta all'interno della mente contorta di Krieg!

Con l'aiuto di Patricia Tannis e dello scapestrato gruppo di alleati della Sanctuary 3, il nostro compito sarà perciò quello di aiutare Krieg, il più pazzo tra gli appartenenti dei Crimson Raider, a trovare la strada che lo condurrà fuori dal Cripthalla, un luogo mitico che porta alla follia chiunque ne scopra la vera natura.

L'uscita di Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso è prevista per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia come DLC acquistabile singolarmente o come parte dell'offerta riservata agli acquirenti del Season Pass di Borderlands 3. Per saperne di più sui contenuti e sulle novità di gameplay di questo DLC, Gearbox invita gli appassionati ad ammirare lo show organizzato alla Gamescom da IGN.com per le ore 22:25 italiane di sabato 29 agosto.