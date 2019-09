Borderlands 3: pubblicato per errore l'esplosivo trailer di lancio

Nonostante le copie review di Borderlands 3 non saranno inviate al di fuori del territorio americano per evitare qualsiasi tipo di leak, pare che la nuova fuga di materiale del looter shooter di Gearbox sia avvenuta proprio dall'interno.

Nelle ultime ore è infatti apparso sui canali social ufficiali della software house il nuovissimo trailer di lancio, il quale sarebbe dovuto uscire con tutta probabilità in concomitanza con la scadenza dell'embargo e della pubblicazione delle prime recensioni del gioco. Sfortunatamente per Gearbox qualcosa è andato storto e per qualche tipo di errore il trailer è stato pubblicato in anticipo rispetto alla tabella di marcia, permettendo ad alcuni utenti di salvarlo e riproporlo su Reddit e YouTube. Nel frenetico filmato è possibile vedere ogni singolo personaggio tra quelli presenti nel gioco, i quali tornano dopo aver fatto la propria comparsa nei primi due capitoli della serie.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store). A differenza di quanto dichiarato nelle scorse settimane, inoltre, il preload di Borderlands 3 arriverà anche sullo store di Epic Games.