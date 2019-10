Borderlands 3: al via la quarta settimana di celebrazioni con l'evento 'Caos su Twitch'

I festeggiamenti per il decennale dell'arrivo su Pandora continuano in Borderlands 3, con l'inizio della quarta settimana di eventi preparati da Gearbox che prende il nome di "Caos su Twitch". Gli sviluppatori hanno fornito tutti i dettagli.PAROLA DA BOLDARE

L'evento Caos su Twitch inizierà oggi 22 ottobre a mezzanotte e sarà introdotto da una piccola patch. Per tutta la durata dell'evento i giocatori con Modalità Caos attiva avranno più probabilità di recuperare equipaggiamento consacrato dai nemici, più XP e una riduzione di diverse penalità tipiche della Modalità Caos. Gli spettatori e gli streamer di Twitch potranno invece usufruire delle funzionalità di ECHOcast amplificate. Gli eventi spettatore duro saranno più frequenti e il loro periodo di votazione sarà accelerato per rendere il tutto ancora più difficile. Le casse rare poi, avranno una probabilità di vittoria del 100% invece che del solito 25%. Vi ricordiamo che la Modalità Caos può essere sbloccata solo dopo aver finito la storia principale di Borderlands 3 (utilizzando una speciale console sulla Sanctuary III). Per ottenere le ricompense ECHOcast invece bisognerà collegare l'account SHiFT a Twitch.

Il 24 ottobre inizierà l'accesso alle sfide del Sanguinoso Raccolto, l'evento dedicato ad Halloween. Borderlands 3 ha ricevuto solo qualche giorno fa un hotfix che ha modificato alcuni parametri delle armi leggendarie.