Borderlands 3, Rainbow Six Siege e tutte le altre live di questa settimana su Twitch

È lunedì, fa un caldo atroce e ancora non vi siete organizzati per Ferragosto. Non temete: ci pensa Everyeye a risolvere i vostri problemi organizzativi in questa afosa settimana appena iniziata, con le nostre live! Diamo insieme un'occhiata al palinstesto dei prossimi sette giorni.

I protagonisti indiscussi saranno sicuramente Rainbow Six Siege, grazie all'evento di metà stagione dedicato a Major Raileigh, e Borderlands 3, che sarà il principale argomento del nostro Q&A speciale previsto per Mercoledì 14.

Ma c'è spazio anche per un po' di sane mazzate con Dragon Ball FighterZ e Mortal Kombat 11, per una bella colazione da campioni questo Mercoledì, e per una bella sessione di Sniper Elite 4 prevista per oggi pomeriggio, che farà sicuramente piacere agli amanti degli sparatutto.

Ricapitoliamo insieme il programma:

Lunedì 12 agosto

Ore 17:00 - Sniper Elite 4

Ore 21:30 - Rainbow 6 Siege feat. Kikachan



Martedì 13 agosto

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre



Mercoledì 14 agosto

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 16:00 - Q&A Speciale: Borderlands 3

Ore 21:00 - Side Quest



Venerdì 16 agosto

Ore 15:00 - Rainbow Six Siege: The Raleigh Major



Sabato 17 agosto

Ore 14:00 - Dragon Ball FighterZ feat SchiacciSempre

Ore 16:30 - Rainbow Six Siege: The Raleigh Major

Domenica 18 agosto

Ore 16:30 - Rainbow Six Siege: The Raleigh Major

Per partecipare a tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, o seguitele in diretta grazie al canale YouTube Everyeye on Demand.