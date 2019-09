Borderlands 3, in attesa della recensione: l'accoglienza della stampa internazionale

Nonostante il lancio di Borderlands 3 sia imminente, molti giornalisti europei non hanno ancora ricevuto una copia del gioco. Come ha spiegato il nostro Francesco Fossetti, i codici verranno spediti il 12 settembre, un giorno prima dell'uscita ufficiale.

Molti colleghi d'oltreoceano e non, in ogni caso, hanno già potuto calarsi nei panni dei quattro Cacciatori della Cripta per seminare distruzione in giro per l'universo. A quanto pare, hanno anche macinato sufficienti ore di gioco per poter emettere un giudizio. Mentre vi scriviamo, la tanto attesa fatica di Gearbox vanta un Meta Score di 86 sul noto aggregatore Metacritic, calcolato sulla base di 17 recensioni. Le valutazioni oscillano dal 95 assegnato da XGN al severo 63 della redazione di PC Gamer. A seguire trovate una breve selezione:

XGN - 95

Hobby Consolas - 94

PC Games - 90

Meristation - 90

IGN Spain - 90

Forbes - 90

Destructoid - 90

GameStar - 88

Game Informer - 80

GameSpot - 80

PC Gamer - 63

I voti, come potete vedere, sono per la maggior parte positivi. A PC Gamer, in ogni caso, non sembrano essere andati a genio i bug, le battute poco brillanti, un end-game poco approfondito (raggiunto, assieme al level-cap, dopo 30 ore di gioco) e quella che viene definitiva come "la storia più insipida" del franchise. Per una panoramica più approfondita, vi consigliamo di seguire il link posto in calce a questa notizia. Borderlands 3 verrà lanciato il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store). Nel frattempo vi spieghiamo come ottenere le prime 3 chiavi d'oro.