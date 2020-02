Borderlands 3: in regalo altre 3 Chiavi d'Oro con un nuovo codice SHiFT

Se la vostra sete di bottino in Borderlands 3 non si è ancora esaurita, sappiate che è ora possibile ottenere altre tre Chiavi d'Oro gratis grazie ad un altro codice SHiFT generosamente pubblicato da Gearbox Software.

Le regole per riscattare il codice sono sempre le stesse: bisogna assicurarsi di acer collegato il proprio account di Borderlands 3 a quello delle piattaforme sulle quali si possiede il gioco (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Fatto ciò vi basterà effettuare il login sul sito ufficiale ed inserire la seguente sequenza di numeri e lettere:

5J5B3-9B9H9-6TK9C-HJK3T-XK6KF

Se disponete di più copie del looter shooter, potrete inserire il codice più volte e associarlo a ciascuna delle piattaforme collegate al vostro account SHiFT. Come spesso accade per questo tipo di promozioni, inoltre, avrete solo poche ore per aggiungere le Chiavi d'Oro al vostro account, dal momento che il codice non sarà più valido da domani, 3 febbraio 2020 alle ore 17:00 italiane.

Avete già aderito alla promozione Twitch Prime dedicata a Borderlands 3? Sulla celebre piattaforma di streaming sono infatti in regalo altre tre Chiavi d'Oro e una skin per il dispositivo ECHO. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un altro codice per tre Chiavi d'Oro gratis di Borderlands 3, il quale non sembra avere alcuna data di scadenza.