Borderlands 3: in regalo Chiavi d'Oro e un ciondolo con Twitch Prime

Siete in possesso di un abbonamento attivo al servizio Twitch Prime e possedete una copia di Borderlands 3? Allora abbiamo ottime notizie per voi, dal momento che è appena partita una nuova promozione legata al looter shooter di Gearbox Software.

A partire da oggi è infatti possibile collegare il proprio account SHiFT a quello Twitch per riscattare in maniera completamente gratuita una lunga serie di ricompense che verranno distribuite ogni mese fino al prossimo maggio 2020. Attualmente è disponibile il primo dei quattro pacchetti in arrivo, al cui interno troverete ben 3 Chiavi d'Oro, utili ad ottenere bottino di alto livello tramite il forziere situato sulla Sanctuary III, e un ciondolo ispirato al logo della piattaforma di streaming.

Per poter riscattare le ricompense vi basterà visitare la pagina ufficiale della promozione ed effettuare il login sia al vostro account Twitch Prime che al profilo di Borderlands 3. Come per tutte le altre ricompense ottenute tramite codici SHiFT, anche questa volta dovrete aggiungere manualmente gli oggetti al vostro inventario tramite l'opzione Posta nel menu Social.

Vi ricordiamo inoltre che sono attualmente attivi anche i codici SHiFT di Borderlands 3 utili ad ottenere Chiavi d'Oro e skin natalizie.