Borderlands 3 riceverà almeno quattro DLC post lancio

Nella giornata di ieri Gearbox Software ha annunciato la data di uscita di Borderlands 3, insieme alle edizioni speciali da collezione ed al Season Pass che sarà incluso nell'edizione Super Deluxe, ma cosa contiene esattamente il pass stagionale?

La descrizione ufficiale diffusa dal publisher parla di:

4 pacchetti DLC con nuove storie, missioni e sfide

Skin arma, ciondolo e MOD granate Stallone da culo

Confermati quindi quattro pacchetti DLC con storie, missioni e sfide, al momento non è chiaro quando questi verranno pubblicati ma possiamo ipotizzare un supporto post lancio almeno per tutto il 2020, non è escluso inoltre che Gearbox possa in seguito lanciare anche altre stagioni, ipotesi decisamente probabile se pensiamo che Borderlands 2 ha ricevuto in totale dodici diverse espansioni spalmate in tre anni.

Borderlands 3 è atteso per il 13 settembre 2019 su Xbox One, PlayStation 4 e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store fino ad aprile 2020, questa scelta di 2K Games non è stata apprezzata dalla community, che ha subito bombardato i giochi della serie di recensioni negative su Steam in segno di protesta verso la decisione del publisher.